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بلدية المجاردة تراقب الاحترازات الوقائية في الميادين والأسواق المركزية

مع قرب حلول شهر رمضان بتوجيه الأمين ومشاركة مع الجهات الأمنية

كثّفت بلدية محافظة المجاردة -بالمشاركة مع الجهات الأمنية- متابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في الميادين والأسواق المركزية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عامر العربي.

وتم رصد خمس مخالفات صحية، كما تم إغلاق مطعمَيْن، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأهابت بلدية المجاردة بالمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على عمليات الأمانة 940.

المجاردة بلدية المجاردة فيروس كورونا الجديد أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية المجاردة تراقب الاحترازات الوقائية في الميادين والأسواق المركزية
سبق

كثّفت بلدية محافظة المجاردة -بالمشاركة مع الجهات الأمنية- متابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في الميادين والأسواق المركزية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عامر العربي.

وتم رصد خمس مخالفات صحية، كما تم إغلاق مطعمَيْن، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأهابت بلدية المجاردة بالمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على عمليات الأمانة 940.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:10 AM

بلدية المجاردة تراقب الاحترازات الوقائية في الميادين والأسواق المركزية

مع قرب حلول شهر رمضان بتوجيه الأمين ومشاركة مع الجهات الأمنية

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عبدالعزيز الشهري - عسير
0
967

كثّفت بلدية محافظة المجاردة -بالمشاركة مع الجهات الأمنية- متابعتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية في الميادين والأسواق المركزية في المحافظة والمراكز التابعة، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية أحمد عامر العربي.

وتم رصد خمس مخالفات صحية، كما تم إغلاق مطعمَيْن، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.

وأهابت بلدية المجاردة بالمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات على عمليات الأمانة 940.

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