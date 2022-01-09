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"موديرنا": لقاح ضد كورونا والأنفلونزا من جرعة واحدة مطلع 2023

يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية ويقلل من تكلفة إدارة التطعيمات

توقّعت شركة "موديرنا" الأمريكية الانتهاء من تطوير لقاح من جرعة واحدة، للوقاية من فيروس كورونا والأنفلونزا مطلع العام المقبل.

وقال رئيس "موديرنا" في المملكة المتحدة داريوس هيوز، إن "اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملاءمة للمرضى؛ لأنه يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية، كما أنه سيقلل من تكلفة إدارة التطعيمات التي تتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأضاف "هيوز" بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن "التطعيم ضد فيروس كورونا والأنفلونزا قد يكون متاحاً بحلول شتاء عام 2023".

وتعمل "موديرنا" أيضاً على تطوير لقاح لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويتوقع أن تظهر بيانات المرحلة المبكرة عن فعاليته خلال الأسبوعين المقبلين.

وأظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 301.83 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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"موديرنا": لقاح ضد كورونا والأنفلونزا من جرعة واحدة مطلع 2023
سبق

توقّعت شركة "موديرنا" الأمريكية الانتهاء من تطوير لقاح من جرعة واحدة، للوقاية من فيروس كورونا والأنفلونزا مطلع العام المقبل.

وقال رئيس "موديرنا" في المملكة المتحدة داريوس هيوز، إن "اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملاءمة للمرضى؛ لأنه يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية، كما أنه سيقلل من تكلفة إدارة التطعيمات التي تتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأضاف "هيوز" بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن "التطعيم ضد فيروس كورونا والأنفلونزا قد يكون متاحاً بحلول شتاء عام 2023".

وتعمل "موديرنا" أيضاً على تطوير لقاح لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويتوقع أن تظهر بيانات المرحلة المبكرة عن فعاليته خلال الأسبوعين المقبلين.

وأظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 301.83 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:06 PM

"موديرنا": لقاح ضد كورونا والأنفلونزا من جرعة واحدة مطلع 2023

يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية ويقلل من تكلفة إدارة التطعيمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت شركة "موديرنا" الأمريكية الانتهاء من تطوير لقاح من جرعة واحدة، للوقاية من فيروس كورونا والأنفلونزا مطلع العام المقبل.

وقال رئيس "موديرنا" في المملكة المتحدة داريوس هيوز، إن "اللقاح المركب السنوي سيكون أكثر ملاءمة للمرضى؛ لأنه يتطلب زيارات أقل إلى المنشآت الطبية، كما أنه سيقلل من تكلفة إدارة التطعيمات التي تتحملها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".

وأضاف "هيوز" بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن "التطعيم ضد فيروس كورونا والأنفلونزا قد يكون متاحاً بحلول شتاء عام 2023".

وتعمل "موديرنا" أيضاً على تطوير لقاح لمواجهة المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويتوقع أن تظهر بيانات المرحلة المبكرة عن فعاليته خلال الأسبوعين المقبلين.

وأظهر أحدث إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 301.83 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و828343.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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