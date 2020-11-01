هذه معالم المرحلة الثالثة من العودة للعمرة التي انطلقت اليوم

تستمر حتى إعلان انتهاء "كورونا" أو تلاشي الخطر

انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.‏

والمرحلة الثالثة يتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، ومن خارجها. وقد بدأت اليوم الأحد الخامس عشر من شهر ربيع الأول، وتستمر حتى إعلان انتهاء جائحة كورونا رسميًّا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ (6) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (30) % من الطاقة الاستيعابية. وعقبها المرحلة الثانية التي تمكَّن خلالها (40) ألف مُصلٍّ من أداء الصلاة في الحرم المكي، و(15) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (75) % من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي. كما تم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.