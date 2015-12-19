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خطر قد ينتهي بحادث.. التجارة تستدعي قرابة 5 آلاف مركبة "كيا"

موديل 2016 و2017.. ودعت إلى التواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.

وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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خطر قد ينتهي بحادث.. التجارة تستدعي قرابة 5 آلاف مركبة "كيا"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.

وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
12:54 PM

خطر قد ينتهي بحادث.. التجارة تستدعي قرابة 5 آلاف مركبة "كيا"

موديل 2016 و2017.. ودعت إلى التواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة"، اليوم، #استدعاء 4,960 مركبة كيا "Carnival" موديل 2016 و2017.

وقالت الوزارة: الاستدعاء لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف بشكل متقطع عكس اتجاه ما يضبطه السائق، ما يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة، وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل للإصلاح مجاناً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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