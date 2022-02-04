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انطلاق مشروع المسح الميداني في محمية الملك سلمان

تأسيسًا للنشاط البحثي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية مشروع المسح الميداني الذي سيغطي 40% من مساحة المحمية، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية طبيعة التعاون فيه.

جاء ذلك في إطار التأسيس للنشاط العلمي والبحثي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

ومن خلال هذا المشروع؛ تم تطبيق دراسة ميدانية بمشاركة طلاب كلية العلوم بجامعة تبوك للقيام بشكل أساسي في عملية المسح بإشراف الكادر الأكاديمي بالجامعة وخبراء البيئة من الهيئة.

ويهدف هذا المشروع للحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية ومن أهمها مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال تبني منهجية الـLandscape Design، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.

وتكون بداية مشروع المسح من خلال تمكين المجتمعات والمنشآت العلمية، حيث في هذه المرحلة كانت جامعة تبوك مع اكتمال التعاون اللازم معهم، ومن ثم إقامة ورش عمل لتعريف طاقم المسح من الطلاب وتدريبهم لعمليات المسح التي يعتمدها خبراء الهيئة وبمساندة ودعم وإشراف من الأكاديميين في الجامعة.

ويعد هذا التعاون بين الهيئة والجامعة سابقة لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال التأسيس لنشاط علمي وبحثي مستقبلي متخصص في البحث العلمي لإعطاء العلماء والطلاب فرصة للتطبيق الميداني.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مشروع المسح الميداني في محمية الملك سلمان
سبق

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية مشروع المسح الميداني الذي سيغطي 40% من مساحة المحمية، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية طبيعة التعاون فيه.

جاء ذلك في إطار التأسيس للنشاط العلمي والبحثي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

ومن خلال هذا المشروع؛ تم تطبيق دراسة ميدانية بمشاركة طلاب كلية العلوم بجامعة تبوك للقيام بشكل أساسي في عملية المسح بإشراف الكادر الأكاديمي بالجامعة وخبراء البيئة من الهيئة.

ويهدف هذا المشروع للحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية ومن أهمها مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال تبني منهجية الـLandscape Design، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.

وتكون بداية مشروع المسح من خلال تمكين المجتمعات والمنشآت العلمية، حيث في هذه المرحلة كانت جامعة تبوك مع اكتمال التعاون اللازم معهم، ومن ثم إقامة ورش عمل لتعريف طاقم المسح من الطلاب وتدريبهم لعمليات المسح التي يعتمدها خبراء الهيئة وبمساندة ودعم وإشراف من الأكاديميين في الجامعة.

ويعد هذا التعاون بين الهيئة والجامعة سابقة لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال التأسيس لنشاط علمي وبحثي مستقبلي متخصص في البحث العلمي لإعطاء العلماء والطلاب فرصة للتطبيق الميداني.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:36 PM

انطلاق مشروع المسح الميداني في محمية الملك سلمان

تأسيسًا للنشاط البحثي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية مشروع المسح الميداني الذي سيغطي 40% من مساحة المحمية، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية طبيعة التعاون فيه.

جاء ذلك في إطار التأسيس للنشاط العلمي والبحثي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

ومن خلال هذا المشروع؛ تم تطبيق دراسة ميدانية بمشاركة طلاب كلية العلوم بجامعة تبوك للقيام بشكل أساسي في عملية المسح بإشراف الكادر الأكاديمي بالجامعة وخبراء البيئة من الهيئة.

ويهدف هذا المشروع للحصول على بيانات أساسية تسمح بالتخطيط السليم للمشاريع المستقبلية ومن أهمها مشاريع إعادة تأهيل النباتات المحلية المهددة والحفاظ على الحياة الفطرية من خلال تبني منهجية الـLandscape Design، بما يحقق التقسيم السليم للأراضي والأنشطة داخل المحمية.

وتكون بداية مشروع المسح من خلال تمكين المجتمعات والمنشآت العلمية، حيث في هذه المرحلة كانت جامعة تبوك مع اكتمال التعاون اللازم معهم، ومن ثم إقامة ورش عمل لتعريف طاقم المسح من الطلاب وتدريبهم لعمليات المسح التي يعتمدها خبراء الهيئة وبمساندة ودعم وإشراف من الأكاديميين في الجامعة.

ويعد هذا التعاون بين الهيئة والجامعة سابقة لم تحدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال التأسيس لنشاط علمي وبحثي مستقبلي متخصص في البحث العلمي لإعطاء العلماء والطلاب فرصة للتطبيق الميداني.

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