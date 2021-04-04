سفير اليابان: أتمنى أن تستمتع زوجتي في السعودية بعد غيابها عنها 10 سنوات

في تغريدة له عبر حسابه بـ"تويتر".. قال: "هناك تغييرات حصلت بالمملكة"

تمنى سفير اليابان المعين حديثاً بالمملكة العربية السعودية "فوميو إيواي" أن تستمتع زوجته بالعيش في السعودية بعد رجوعها للمملكة بعد عشرة أعوام من مغادرتها، واصفاً الشعب السعودي بالناس الطيبين.

جاء ذلك بتغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث قال فيها: "الحمد لله وصلت زوجتي للرياض بالسلامة ليلة أمس، لقد كانت تقيم معي هي وابنتنا في السعودية قبل عشر سنوات".

وأضاف فوميو إيواي: "وإنني على يقين بأنها ستُعجب مثلي بالعديد من التغييرات البارزة التي حدثت في المملكة خلال غيابها عنها"، كما أتمنى لأم كوجي الاستمتاع بأيامها وأوقاتها في السعودية وسط ناسها الطيبين".