دعت وزارة الصحة إلى الحرص على توفير تهوية جيدة منعًا لانتقال العدوى، وذلك عند الوجود في الأماكن المغلقة كالمكاتب والمنازل. وكتبت تغريدة من حسابها بـ"تويتر" تحت وسم #نتعاون_ما نتهاون": عند وجودك في مكان مغلق "المكتب أو المنزل وغيرها.."احرص على توفير تهوية جيدة، وذلك منعًا لانتقال العدوى". وأكدت أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، وهي عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

"الصحة": عند وجودكم بمكان مغلق.. احرصوا على التهوية الجيدة منعًا لانتقال العدوى عبدالحكيم شار سبق 2021-04-21 دعت وزارة الصحة إلى الحرص على توفير تهوية جيدة منعًا لانتقال العدوى، وذلك عند الوجود في الأماكن المغلقة كالمكاتب والمنازل.



وكتبت تغريدة من حسابها بـ"تويتر" تحت وسم #نتعاون_ما نتهاون": عند وجودك في مكان مغلق "المكتب أو المنزل وغيرها.."احرص على توفير تهوية جيدة، وذلك منعًا لانتقال العدوى".



وأكدت أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، وهي عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 12:39 AM

"الصحة": عند وجودكم بمكان مغلق.. احرصوا على التهوية الجيدة منعًا لانتقال العدوى





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دعت وزارة الصحة إلى الحرص على توفير تهوية جيدة منعًا لانتقال العدوى، وذلك عند الوجود في الأماكن المغلقة كالمكاتب والمنازل.



وكتبت تغريدة من حسابها بـ"تويتر" تحت وسم #نتعاون_ما نتهاون": عند وجودك في مكان مغلق "المكتب أو المنزل وغيرها.."احرص على توفير تهوية جيدة، وذلك منعًا لانتقال العدوى".



وأكدت أن التهوية عامل مهم في تقليل تلوث الهواء، وهي عامل رئيس في الحد من انتشار الأمراض المعدية.