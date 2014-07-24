النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1256 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1155 خلال الـ24 ساعة الماضية

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

يستثني "كابول" و"بانشير" و"ننكرهار" .. ويسري لمدة 6 ساعات

فرضت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته "فرانس 24": "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار".

وأوضحت الوزارة أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).

وتشن طالبان هجومًا شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو (أيار/)، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس (آب).

واستولى المتمردون منذ بدء الانسحاب على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"
سبق

فرضت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته "فرانس 24": "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار".

وأوضحت الوزارة أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).

وتشن طالبان هجومًا شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو (أيار/)، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس (آب).

واستولى المتمردون منذ بدء الانسحاب على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
04:40 PM

الحكومة الأفغانية تفرض حظر تجول ليليًا على 31 ولاية للحد من تقدم "طالبان"

يستثني "كابول" و"بانشير" و"ننكرهار" .. ويسري لمدة 6 ساعات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
694

فرضت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، حظر تجول ليليا في 31 من ولايات البلاد البالغ عددها 34؛ للحد من العنف المتصاعد جراء هجوم طالبان في الأشهر الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أوردته "فرانس 24": "بهدف الحد من العنف ومن تحركات طالبان، فرض حظر تجول ليلي في 31 ولاية باستثناء كابول وبانشير وننكرهار".

وأوضحت الوزارة أن حظر التجول سيسري بين العاشرة مساءً والرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (بين الساعة 17,30 و23,30 ت غ).

وتشن طالبان هجومًا شاملاً ضد القوات الأفغانية منذ مايو (أيار/)، في الوقت الذي بدأت القوات الدولية عملية خروجها النهائي من البلاد والمقرر أن تنتهي في نهاية أغسطس (آب).

واستولى المتمردون منذ بدء الانسحاب على مساحات شاسعة من الأراضي الريفية، بالإضافة إلى العديد من المراكز الحدودية الرئيسية، وطوقوا مدنا كبيرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,066
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,468
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,954

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة