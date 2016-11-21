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"الحج والعمرة" تؤكد على آليات حجز مواعيد الصلاة والزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"

في المسجد الحرام والروضة الشريفة والزيارة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).
وأوضحت أن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل في منصة "قدوم" عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا".

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"الحج والعمرة" تؤكد على آليات حجز مواعيد الصلاة والزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).
وأوضحت أن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل في منصة "قدوم" عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
06:14 PM

"الحج والعمرة" تؤكد على آليات حجز مواعيد الصلاة والزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"

في المسجد الحرام والروضة الشريفة والزيارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الحج والعمرة أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا" إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا).
وأوضحت أن الحاصلين على تصاريح السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما يمكنهم تكرار الزيارة حسب توفر المواعيد المتاحة في تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا"، دون الحاجة إلى التقيد بمدة زمنية بين الزيارات السابقة، في حين أن الحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة يتاح لضيوف الرحمن مرة واحدة فقط كل 30 يومًا، وذلك بهدف الحفاظ على صحة الزوار والمصلين وتمكين أكبر قدر من المسلمين بخوض تجربة روحانية آمنة مليئة بالذكر، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة بأن الجهات المعنية تراجع الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديثها بشكل دوري.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت خدمة حجز التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللقادمين من خارج المملكة يُشترط التسجيل في منصة "قدوم" عند الوصول ليتمكنوا من حجز التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا".

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