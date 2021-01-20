"الاتحاد" الإماراتية تعاود تسيير رحلات إلى قطر بدءًا من 15 فبراير

اشترطت الحصول على الموافقات الحكومية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة بدءًا من 15 فبراير القادم.

وأوضحت الشركة الإماراتية في بيان أوردته "رويترز"، أنها ستعاود تسيير رحلات ركاب من أبوظبي إلى الدوحة في قطر بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وأضافت أن الخدمة ستعمل يوميًّا باستخدام طائرات من طراز "إيرباص إيه 320" وبوينغ "787-9 دريملاينر".