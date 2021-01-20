النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتحاد" الإماراتية تعاود تسيير رحلات إلى قطر بدءًا من 15 فبراير

اشترطت الحصول على الموافقات الحكومية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة بدءًا من 15 فبراير القادم.

وأوضحت الشركة الإماراتية في بيان أوردته "رويترز"، أنها ستعاود تسيير رحلات ركاب من أبوظبي إلى الدوحة في قطر بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وأضافت أن الخدمة ستعمل يوميًّا باستخدام طائرات من طراز "إيرباص إيه 320" وبوينغ "787-9 دريملاينر".

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الاتحاد" الإماراتية تعاود تسيير رحلات إلى قطر بدءًا من 15 فبراير
سبق

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة بدءًا من 15 فبراير القادم.

وأوضحت الشركة الإماراتية في بيان أوردته "رويترز"، أنها ستعاود تسيير رحلات ركاب من أبوظبي إلى الدوحة في قطر بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وأضافت أن الخدمة ستعمل يوميًّا باستخدام طائرات من طراز "إيرباص إيه 320" وبوينغ "787-9 دريملاينر".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
05:37 PM

"الاتحاد" الإماراتية تعاود تسيير رحلات إلى قطر بدءًا من 15 فبراير

اشترطت الحصول على الموافقات الحكومية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
495

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعاود تسيير رحلات إلى الدوحة بدءًا من 15 فبراير القادم.

وأوضحت الشركة الإماراتية في بيان أوردته "رويترز"، أنها ستعاود تسيير رحلات ركاب من أبوظبي إلى الدوحة في قطر بشرط الحصول على الموافقات الحكومية.

وأضافت أن الخدمة ستعمل يوميًّا باستخدام طائرات من طراز "إيرباص إيه 320" وبوينغ "787-9 دريملاينر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,486
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,908
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,880

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة