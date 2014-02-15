شركة عبدالله العثيم تدشن سادس مشاريع المجموعة الترفيهية في مصر

بعد افتتاح مدينة الملاهي العائلية "إكستريم لاند"

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن تدشين سادس مشاريع شركة عبدالله العثيم للترفيه بافتتاح مدينة الملاهي العائلية "إكستريم لاند" في جمهورية مصر العربية في "مدينتي".

وتقام مدينة "إكستريم لاند" الترفيهية على مساحة (4.800) متر مربع؛ لتقدم مجموعة واسعة من الألعاب الحديثة والمبتكرة ومحفزات الجذب الترفيهي لجميع الفئات العمرية.

وعبر المهندس أحمد بن إبراهيم اليحيى نائب الرئيس بشركة العثيم للاستثمار عن سعادته بافتتاح سادس مشاريع الشركة الترفيهية في مصر، والذي يأتي في إطار استراتيجية الشركة التوسعية، واقتناص المشروعات الاستثمارية داخل وخارج المملكة، وزيادة قاعدة استثماراتها في مجال صناعة السياحة والترفيه في العديد من المواقع.

وأشار "اليحيى" إلى اهتمام شركة العثيم للاستثمار بتعزيز استثماراتها في مصر، منوهًا إلى المناخ الاستثماري الجاذب في مصر؛ لتوفر كل المقومات الاستثمارية من تسهيلات حكومية وبنية تحتية متطورة وكثافة سكانية عالية.

وثمّن "اليحيى" الشراكة الاستراتيجية بين شركة عبدالله العثيم للاستثمار ومجموعة طلعت مصطفى، مالك مشروع مدينتي، معبراً عن سعادته بتشريف المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس المجموعة، والسيد عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للتطوير بالمجموعة لحفل الافتتاح.

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للترفيه، إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار، تعد واحدة من أكبر الشركات السعودية والخليجية المتخصصة في مجال صناعة الترفيه وتعمل وفق استراتيجية مدروسة للتوسع في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول المنطقة العربية والخليجية حيث يمتد نطاق استثماراتها الآن في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

وتمتلك الشركة باقة متميزة من المنافذ والمدن الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، منها "سفوري لاند" و"فابي لاند" ومدينة الثلج، و"إكستريم لاند"، و"أكشن زون" و"ماي تاون".