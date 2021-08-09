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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

أكّدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضدّ هذه الأعمال العدائية

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
12:35 PM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

أكّدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضدّ هذه الأعمال العدائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

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