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إصابة سبعة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

نقل الجرحى للمستشفى وبدأ التحقيق في الحادث

أُصيب سبعة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق لبيع الطيور بمدينة الشعلة، شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم وفق حصيلة أولية.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، بينما نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب.

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إصابة سبعة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق
سبق

أُصيب سبعة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق لبيع الطيور بمدينة الشعلة، شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم وفق حصيلة أولية.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، بينما نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
11:26 PM

إصابة سبعة أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

نقل الجرحى للمستشفى وبدأ التحقيق في الحادث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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أُصيب سبعة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق لبيع الطيور بمدينة الشعلة، شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم وفق حصيلة أولية.

وأوضح مصدر أمني عراقي أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت التحقيق في ملابساته، بينما نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب.

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