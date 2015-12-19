أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع. جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في " الصحة_937 " بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".

"الصحة": لا أدلة علمية على فاعلية مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم عبدالرزاق البجالي سبق 2021-12-19 أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.



جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في "الصحة_937" بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443 01:44 AM

"الصحة": لا أدلة علمية على فاعلية مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم ردًّا على سؤال لمغرد حول إذا كان شربه حارًّا أو باردًا مفيدًا للضغط المرتفع





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أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.



جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في "الصحة_937" بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".