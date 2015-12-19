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"الصحة": لا أدلة علمية على فاعلية مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم

ردًّا على سؤال لمغرد حول إذا كان شربه حارًّا أو باردًا مفيدًا للضغط المرتفع

أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.

جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في "الصحة_937" بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".

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"الصحة": لا أدلة علمية على فاعلية مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم
سبق

أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.

جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في "الصحة_937" بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
01:44 AM

"الصحة": لا أدلة علمية على فاعلية مشروب الكركديه في خفض ضغط الدم

ردًّا على سؤال لمغرد حول إذا كان شربه حارًّا أو باردًا مفيدًا للضغط المرتفع

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
607

أكدت وزارة الصحة أنه لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.

جاء ذلك في رد على سؤال لأحد المغردين حول: هل شرب الكركديه حارًّا أو باردًا مفيد لمن يعاني ضغط دم مرتفعًا، وما مدى تعارضه مع أدوية الضغط؟ لتجيب الصحة ممثلة في "الصحة_937" بقولها: "بشكل عام لا تتوافر أدلة علمية كافية تفيد بفاعلية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع".

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