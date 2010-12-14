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أمين منطقة حائل يقف على عدد من المشاريع البلدية

وقف أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، على عدد من المشاريع البلدية، اليوم الاثنين، في بلدية محافظة بقعاء، وبلدية تربة حائل، ومتابعة أعمال معالجة التشوه البصري.

وترأس أمين منطقة حائل اجتماع رؤساء البلديات في المنطقة، عبر الاتصال المرئي من بلدية تربة حائل، بحضور رئيس البلدية سعد بن عبدالرحمن الشبرمي؛ لمتابعة سير أعمال معالجة التشوه البصري.

وكان فريق المتابعة الميدانية لتحسين المشهد الحضري بالبلديات التابعة لمنطقة حائل برئاسة الدكتور نواف السحيمان، قام أمس بجولة ميدانية على بلدية تربة حائل؛ لمتابعة جهودها في تحسين المشهد الحضري، والتقى الفريق برئيس البلدية، وجرت مناقشة أبرز التحديات وسبل تكثيف العمل.

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أمين منطقة حائل يقف على عدد من المشاريع البلدية
سبق

وقف أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، على عدد من المشاريع البلدية، اليوم الاثنين، في بلدية محافظة بقعاء، وبلدية تربة حائل، ومتابعة أعمال معالجة التشوه البصري.

وترأس أمين منطقة حائل اجتماع رؤساء البلديات في المنطقة، عبر الاتصال المرئي من بلدية تربة حائل، بحضور رئيس البلدية سعد بن عبدالرحمن الشبرمي؛ لمتابعة سير أعمال معالجة التشوه البصري.

وكان فريق المتابعة الميدانية لتحسين المشهد الحضري بالبلديات التابعة لمنطقة حائل برئاسة الدكتور نواف السحيمان، قام أمس بجولة ميدانية على بلدية تربة حائل؛ لمتابعة جهودها في تحسين المشهد الحضري، والتقى الفريق برئيس البلدية، وجرت مناقشة أبرز التحديات وسبل تكثيف العمل.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
03:07 PM

أمين منطقة حائل يقف على عدد من المشاريع البلدية

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منصور الشلاقي - حائل
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وقف أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، على عدد من المشاريع البلدية، اليوم الاثنين، في بلدية محافظة بقعاء، وبلدية تربة حائل، ومتابعة أعمال معالجة التشوه البصري.

وترأس أمين منطقة حائل اجتماع رؤساء البلديات في المنطقة، عبر الاتصال المرئي من بلدية تربة حائل، بحضور رئيس البلدية سعد بن عبدالرحمن الشبرمي؛ لمتابعة سير أعمال معالجة التشوه البصري.

وكان فريق المتابعة الميدانية لتحسين المشهد الحضري بالبلديات التابعة لمنطقة حائل برئاسة الدكتور نواف السحيمان، قام أمس بجولة ميدانية على بلدية تربة حائل؛ لمتابعة جهودها في تحسين المشهد الحضري، والتقى الفريق برئيس البلدية، وجرت مناقشة أبرز التحديات وسبل تكثيف العمل.

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