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البرتغالي "فيلاش بواش" والفرنسي "رودي جارسيا" على رادار "النصر"

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن إدارة النصر قد دخلت في تفاوضات جدية مع المدربين، البرتغالي فيلاش بواش والفرنسي رودي جارسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية فإن إدارة النصر قدمت عرضها للبرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وقالت الصحيفة إن المدرب طلب الحصول على مبلغ يقترب من الـ 8 ملايين يورو سنويًا وهو ما دفع الإدارة لمفاوضة الفرنسي رودي جارسيا كبديل.

وتترقب جماهير النصر إقالة المدرب مانو مينزيس بسبب تردي الأداء الفني للفريق وفوزه في المباراة الأخيرة أمام التعاون بالكاد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرتغالي "فيلاش بواش" والفرنسي "رودي جارسيا" على رادار "النصر"
سبق

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن إدارة النصر قد دخلت في تفاوضات جدية مع المدربين، البرتغالي فيلاش بواش والفرنسي رودي جارسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية فإن إدارة النصر قدمت عرضها للبرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وقالت الصحيفة إن المدرب طلب الحصول على مبلغ يقترب من الـ 8 ملايين يورو سنويًا وهو ما دفع الإدارة لمفاوضة الفرنسي رودي جارسيا كبديل.

وتترقب جماهير النصر إقالة المدرب مانو مينزيس بسبب تردي الأداء الفني للفريق وفوزه في المباراة الأخيرة أمام التعاون بالكاد .

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:35 PM

البرتغالي "فيلاش بواش" والفرنسي "رودي جارسيا" على رادار "النصر"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن إدارة النصر قد دخلت في تفاوضات جدية مع المدربين، البرتغالي فيلاش بواش والفرنسي رودي جارسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية فإن إدارة النصر قدمت عرضها للبرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وقالت الصحيفة إن المدرب طلب الحصول على مبلغ يقترب من الـ 8 ملايين يورو سنويًا وهو ما دفع الإدارة لمفاوضة الفرنسي رودي جارسيا كبديل.

وتترقب جماهير النصر إقالة المدرب مانو مينزيس بسبب تردي الأداء الفني للفريق وفوزه في المباراة الأخيرة أمام التعاون بالكاد .

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