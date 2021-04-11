كورونا في فلسطين 2235 إصابة جديدة و22 وفاة و1672 حالة تعاف

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 22 حالة وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1672 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 185 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 50 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 557 مريضًا.