إضراب عام يشلّ تونس.. والآلاف يتظاهرون لزيادة الأجور

إغلاق المدارس والكليات والإدارات وتوقف النقل

شُلّت حركة النقل وأغلقت المدارس والمعاهد والكليات والإدارات، اليوم الخميس في تونس؛ إثر إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالباً بزيادة الأجور في مناخ سياسي مشحون ومطلع سنة انتخابية.

وتجمّع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس، مرددين شعارات "ارحلي يا حكومة"، وهاجموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يتهمونه بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، وفقاً لـ"فرانس برس".

ورفع المتظاهرون صوراً لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء، بينما صدرت جريدة "الشعب" التابعة للاتحاد في صفحتها الأولى صورة مركبة لـ"لاغارد" تمسك بخيوط دمية متحركة تتدلى منها صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.

ولم تقلع سوى طائرة واحدة مخصصة لنقل مشجعي النادي الأفريقي باتجاه القاهرة.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.