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حليب أطفال مُلوَّث ببكتيريا يقتل طفلاً ويُصيب 3 آخرين.. ودول تتحرك لسحبه من الأسواق

إدارتا الغذاء والدواء الأمريكية والأغذية والعقاقير فتحتا تحقيقات موسعة حول الحادث

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول في أوروبا والشرق الأوسط سحب أحد منتجات حليب الأطفال من نوع "سيميلاك" (بودرة) لارتباطه بتلوث بكتيري ووفاة أحد الأطفال.

وفتحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) وإدارة الأغذية والعقاقير تحقيقات موسعة حول تقارير نقل أربعة أطفال إلى المستشفى ووفاة أحدهم، وقالت إن إحدى الحالات تضمنت السالمونيلا والحالات الأخرى ظهرت فيها بكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي وهي جرثومة نادرة ولكن خطيرة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها وقف استخدام الصيغة المذكورة، لحين صدور تقرير التحقيق النهائي، مشيرة إلى أن الوقف لا يشمل الصيغة السائلة.

وقالت الشركة المنتجة إنه يجب وقف استخدام المنتج الذي يحمل تشغيلات أول رقمين لكودهما من 22 إلى 37 وتحتوي ويحتوي الكود الموجود على العبودة على K8 أو SH أو Z2 وتاريخ انتهاء صلاحيته هو 1 إبريل 2022 أو بعد ذلك، مبينة أنه تم بيع الحليب داخل الولايات المتحدة وكذلك للخارج.

وأوقفت يوم أمس إسرائيل استخدام الصيغة المذكورة من الحليب، وطالبت بسحبها من الأسواق، كما أعلن الأردن عن وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم 23393k800 - 25050k800 من منتج حليب ( Similac total comfort) والتشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب (similac elecare) لحين صدور التحقيق النهائي من الشركة المصنعة والجهات الصحية.

الولايات المتحدة كندا أوروبا الشرق الاوسط الغذاء والدواء الأغذية والعقاقير حليب الأطفال سيميلاك

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حليب أطفال مُلوَّث ببكتيريا يقتل طفلاً ويُصيب 3 آخرين.. ودول تتحرك لسحبه من الأسواق
سبق

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول في أوروبا والشرق الأوسط سحب أحد منتجات حليب الأطفال من نوع "سيميلاك" (بودرة) لارتباطه بتلوث بكتيري ووفاة أحد الأطفال.

وفتحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) وإدارة الأغذية والعقاقير تحقيقات موسعة حول تقارير نقل أربعة أطفال إلى المستشفى ووفاة أحدهم، وقالت إن إحدى الحالات تضمنت السالمونيلا والحالات الأخرى ظهرت فيها بكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي وهي جرثومة نادرة ولكن خطيرة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها وقف استخدام الصيغة المذكورة، لحين صدور تقرير التحقيق النهائي، مشيرة إلى أن الوقف لا يشمل الصيغة السائلة.

وقالت الشركة المنتجة إنه يجب وقف استخدام المنتج الذي يحمل تشغيلات أول رقمين لكودهما من 22 إلى 37 وتحتوي ويحتوي الكود الموجود على العبودة على K8 أو SH أو Z2 وتاريخ انتهاء صلاحيته هو 1 إبريل 2022 أو بعد ذلك، مبينة أنه تم بيع الحليب داخل الولايات المتحدة وكذلك للخارج.

وأوقفت يوم أمس إسرائيل استخدام الصيغة المذكورة من الحليب، وطالبت بسحبها من الأسواق، كما أعلن الأردن عن وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم 23393k800 - 25050k800 من منتج حليب ( Similac total comfort) والتشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب (similac elecare) لحين صدور التحقيق النهائي من الشركة المصنعة والجهات الصحية.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:57 PM

حليب أطفال مُلوَّث ببكتيريا يقتل طفلاً ويُصيب 3 آخرين.. ودول تتحرك لسحبه من الأسواق

إدارتا الغذاء والدواء الأمريكية والأغذية والعقاقير فتحتا تحقيقات موسعة حول الحادث

A A A
خالد علي - الرياض
2
10,693

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول في أوروبا والشرق الأوسط سحب أحد منتجات حليب الأطفال من نوع "سيميلاك" (بودرة) لارتباطه بتلوث بكتيري ووفاة أحد الأطفال.

وفتحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) وإدارة الأغذية والعقاقير تحقيقات موسعة حول تقارير نقل أربعة أطفال إلى المستشفى ووفاة أحدهم، وقالت إن إحدى الحالات تضمنت السالمونيلا والحالات الأخرى ظهرت فيها بكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي وهي جرثومة نادرة ولكن خطيرة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها وقف استخدام الصيغة المذكورة، لحين صدور تقرير التحقيق النهائي، مشيرة إلى أن الوقف لا يشمل الصيغة السائلة.

وقالت الشركة المنتجة إنه يجب وقف استخدام المنتج الذي يحمل تشغيلات أول رقمين لكودهما من 22 إلى 37 وتحتوي ويحتوي الكود الموجود على العبودة على K8 أو SH أو Z2 وتاريخ انتهاء صلاحيته هو 1 إبريل 2022 أو بعد ذلك، مبينة أنه تم بيع الحليب داخل الولايات المتحدة وكذلك للخارج.

وأوقفت يوم أمس إسرائيل استخدام الصيغة المذكورة من الحليب، وطالبت بسحبها من الأسواق، كما أعلن الأردن عن وقف بيع وتداول التشغيلتين رقم 23393k800 - 25050k800 من منتج حليب ( Similac total comfort) والتشغيلة رقم 30384Z200 من منتج حليب (similac elecare) لحين صدور التحقيق النهائي من الشركة المصنعة والجهات الصحية.

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