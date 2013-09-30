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بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة.. جدل حول هوية المتحدث باسمه

عقب اتفاق بين الشؤون الصحية والتجمع

أكدت الرئيس التنفيذي للتواصل بالتجمع الصحي بمكة المكرمة هبة قاضي، أنها المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة، بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع بما فيها المستشفيات، فيما قال حمد بن فيحان، إنه المتحدث باسم صحة مكة ومستشفياتها، نافياً أن يكون هناك متحدث غيره في مكة باسم الصحة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، وقعا اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة، تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

واطلعت "سبق" على محضر بين التجمع الصحي بمكة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة لنقل صلاحية إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وكذلك نقل مواقع التواصل بشتى صورها، فيما خلى الهيكل التنظيمي لمديريات الشؤون الصحية والذي اعتمدته صحة مكة، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمعنى أنه بالفعل تم نقلها إلى التجمع لتصبح تحت إدارته.

وقالت هبة قاضي لـ"سبق": إنها "المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة بما فيها المستشفيات والخدمات التي تتبع للتجمع".

من جانبه قال حمد بن فيحان، في ردٍ على سؤال "سبق" عما إذا كان ما زال متحدثاً باسم صحة مكة بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة، بما فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية: "أنا المتحدث، وإذا هناك استفسار صحفي يتعلق بالخدمات الصحية بمكة سنجيبكم"، نافياً أن يكون هناك متحدث باسم التجمع الصحي بمكة.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، قد جدد اليوم، تكليف حمد بن فيحان متحدثاً لصحة مكة المكرمة، في الوقت الذي تم تسليم التجمع الصحي بمكة مهام ومسؤوليات العمل ونقل صلاحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وهو الأمر الذي أحدث لغطاً كبيراً على مستوى الصحفيين في مكة المكرمة، وتساؤلاتهم هل يذهبون لطرح أسئلتهم الصحفية المتعلقة بالخدمات الصحية بالعاصمة المقدسة لـ"فيحان" أم لـ"قاضي"؟

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة.. جدل حول هوية المتحدث باسمه
سبق

أكدت الرئيس التنفيذي للتواصل بالتجمع الصحي بمكة المكرمة هبة قاضي، أنها المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة، بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع بما فيها المستشفيات، فيما قال حمد بن فيحان، إنه المتحدث باسم صحة مكة ومستشفياتها، نافياً أن يكون هناك متحدث غيره في مكة باسم الصحة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، وقعا اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة، تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

واطلعت "سبق" على محضر بين التجمع الصحي بمكة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة لنقل صلاحية إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وكذلك نقل مواقع التواصل بشتى صورها، فيما خلى الهيكل التنظيمي لمديريات الشؤون الصحية والذي اعتمدته صحة مكة، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمعنى أنه بالفعل تم نقلها إلى التجمع لتصبح تحت إدارته.

وقالت هبة قاضي لـ"سبق": إنها "المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة بما فيها المستشفيات والخدمات التي تتبع للتجمع".

من جانبه قال حمد بن فيحان، في ردٍ على سؤال "سبق" عما إذا كان ما زال متحدثاً باسم صحة مكة بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة، بما فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية: "أنا المتحدث، وإذا هناك استفسار صحفي يتعلق بالخدمات الصحية بمكة سنجيبكم"، نافياً أن يكون هناك متحدث باسم التجمع الصحي بمكة.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، قد جدد اليوم، تكليف حمد بن فيحان متحدثاً لصحة مكة المكرمة، في الوقت الذي تم تسليم التجمع الصحي بمكة مهام ومسؤوليات العمل ونقل صلاحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وهو الأمر الذي أحدث لغطاً كبيراً على مستوى الصحفيين في مكة المكرمة، وتساؤلاتهم هل يذهبون لطرح أسئلتهم الصحفية المتعلقة بالخدمات الصحية بالعاصمة المقدسة لـ"فيحان" أم لـ"قاضي"؟

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
06:22 PM

بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة.. جدل حول هوية المتحدث باسمه

عقب اتفاق بين الشؤون الصحية والتجمع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت الرئيس التنفيذي للتواصل بالتجمع الصحي بمكة المكرمة هبة قاضي، أنها المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة، بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع بما فيها المستشفيات، فيما قال حمد بن فيحان، إنه المتحدث باسم صحة مكة ومستشفياتها، نافياً أن يكون هناك متحدث غيره في مكة باسم الصحة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، وقعا اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة، تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

واطلعت "سبق" على محضر بين التجمع الصحي بمكة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمكة لنقل صلاحية إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وكذلك نقل مواقع التواصل بشتى صورها، فيما خلى الهيكل التنظيمي لمديريات الشؤون الصحية والذي اعتمدته صحة مكة، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بمعنى أنه بالفعل تم نقلها إلى التجمع لتصبح تحت إدارته.

وقالت هبة قاضي لـ"سبق": إنها "المتحدثة باسم التجمع الصحي بمكة بما فيها المستشفيات والخدمات التي تتبع للتجمع".

من جانبه قال حمد بن فيحان، في ردٍ على سؤال "سبق" عما إذا كان ما زال متحدثاً باسم صحة مكة بعد إسناد بعض الصلاحيات للتجمع الصحي بمكة، بما فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية: "أنا المتحدث، وإذا هناك استفسار صحفي يتعلق بالخدمات الصحية بمكة سنجيبكم"، نافياً أن يكون هناك متحدث باسم التجمع الصحي بمكة.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، قد جدد اليوم، تكليف حمد بن فيحان متحدثاً لصحة مكة المكرمة، في الوقت الذي تم تسليم التجمع الصحي بمكة مهام ومسؤوليات العمل ونقل صلاحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للتجمع، وهو الأمر الذي أحدث لغطاً كبيراً على مستوى الصحفيين في مكة المكرمة، وتساؤلاتهم هل يذهبون لطرح أسئلتهم الصحفية المتعلقة بالخدمات الصحية بالعاصمة المقدسة لـ"فيحان" أم لـ"قاضي"؟

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