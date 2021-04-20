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ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

في اتصال مع الرئيس الصيني

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدًا سموه أن الصين ستكون شريكًا رئيسيٍا للمبادرة.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدًا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدًا سموه أن الصين ستكون شريكًا رئيسيٍا للمبادرة.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدًا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
05:33 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
06:13 PM

ولي العهد: المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

في اتصال مع الرئيس الصيني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، مع رئيس جمهورية الصين الشعبية الرئيس شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وما ستسهم به هاتان المبادرتان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ودورهما المؤثر في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي، مؤكدًا سموه أن الصين ستكون شريكًا رئيسيٍا للمبادرة.

من جهته أعرب الرئيس الصيني عن دعم بلاده لهاتين المبادرتين، مؤكدًا أهمية مساندتها من قبل المجتمع الدول. كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي وفرص تطويرها في مختلف القطاعات.

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