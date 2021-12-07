واحدةٌ فقط من 4 آلاف قرية سعودية اختارها العالم.. لهذه الأسباب

ضمن 44 قرية عالمية

احتفلت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مدريد، بأفضل القرى التي تتبنى السياحة لتوفير فرص العمل ودفع التنمية المستدامة.

ووفقًا للمبادرة الخاصة بتعزيز دور السياحة في حماية القرى الريفية والمناظر الطبيعية والتنوع الطبيعي والثقافي والقيم المحلية وأنشطتها بما في ذلك فن الطهو المحلي؛ تم اعتماد 44 قرية من 32 دولة في عام 2021 تتميز جميعها بمواردها الطبيعية.

وتم اختيار القرى من قِبَل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات وهي: (الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، والاستدامة الاقتصادية والاستدامة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وإمكانات السياحة وتنميتها، وتكامل سلسلة القيمة والحوكمة، وتحديد أولويات السياحة، والبنية التحتية، والاتصال، والصحة والسلامة والأمن)، وسجلت جميع القرى الـ44 المختارة 80 نقطة أو أكثر من 100 نقطة ممكنة.

وفازت قرية "رجال ألمع" ضمن القرى الفائزة، وهي قرية تتميز بتعدد الأنشطة السياحية، مع احتفاظها بالإطار التراثي للقرى السعودية القديمة التي تقع في منطقة عسير، وتعد من مواقعها السياحية ثرية بتاريخها وآثارها وبعمارتها وقلاعها الحجرية المصغرة التي تقع على بُعد 45كم من أبها وعلى مسافة دقائق المعدودة من قمة السودة.

وتمثل "رجال ألمع" تاريخًا مزدهرًا يعود إلى أكثر من 350 عامًا، وما زالت محتفظة بجمالياتها الظاهرة في أبراجها والمطعمة بالكوارتز الأبيض، وهو ما رشحها لتكون أحد المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ويبلغ عدد القرى في جميع أنحاء المملكة حوالى 4060، بعد أن كان يتم تأمين 280 قرية وهجرة وفق إحصاء عام 1395هـ؛ ففي الرياض عدد القرى 1326 قرية وهجرة، وعسير 578 قرية وهجرة أيضًا، والقصيم 429، والمدينة المنورة 376، وحائل 289، ومكة المكرمة 255 قرية وهجرة، وجازان 215، والباحة 87، وتبوك 61، ونجران 60، والشرقية 180، والحدود الشمالية 36، والجوف 15 قرية وهجرة.

وتم اقتراح ما مجموعه 174 قرية من قِبَل 75 دولة عضوًا في منظمة السياحة العالمية؛ حيث يمكن لكل دولة عضو تقديم ثلاث قرى كحد أقصى للمبادرة التجريبية لعام 2021، من بينها 44 تم الاعتراف بها كأفضل قرية سياحية من قِبَل منظمة السياحة العالمي، وستدخل 20 قرية أخرى في برنامج التطوير الخاص بالمبادرة، وستدخل جميع القرى البالغ عددها 64 لتكون جزءًا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وستفتتح النسخة القادمة في فبراير 2022.

قائمة أفضل القرى السياحية حسب منظمة السياحة العالمية 2021:

بيكوفو من الاتحاد الروسي، وبكاسين من لبنان، وبوجو من الفلبين، وكاسبالا من الأرجنتين، وكاستيلو رودريجو من البرتغال، وكوتزالان ديل بروغريسو من المكسيك، وكوميدا أيضًا من البرتغال، وجيريرس و"ساس في" وفالبوشيفو من سويسرا، وباتو بوتيه من ماليزيا، وكاونرتال من النمسا، ولو مورن وأولد غراند بورت من موريشيوس، وليكونبري وموريلا من إسبانيا، وماني من المكسيك، ومسفاة العبرين من عمان، ومياما ونيسيكو من اليابان، وموكرا غورا من صربيا، ومصطفى باشا وتاراكلي من تركيا، ونجلانغيران من إندونيسيا، وقرية نكوتسي من رواندا، وأورجيسيلي من كينيا، وأولانتايتامبو من بيرو، وبانو ليفكارا من قبرص، وبيكا وبويرتو ويليامز من تشيلي، وبوشمبلي من الهند، ورادوفليكا وسلوكافا من سلوفينيا، وتستو ألتو من البرازيل، وسان كوزمي وداميان من باراغواي، وسان جينيسيو من إيطاليا، وسيدي كاوكي من المغرب، وسوفلي من اليونان، والجزيرة الأرجوانية أونجوك من جمهورية كوريا، وونشي من إثيوبيا، وشيدي ويوكون من الصين.