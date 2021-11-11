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"إنفاذ" يشرف على 6 مزادات في مكة والمدينة والرياض

في الفترة ما بين 15 - 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة ستة مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق بالمملكة، وذلك في الفترة ما بين (15 - 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م).

وتعرض المزادات 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع؛ تبدأ بمزاد "نزل مكة الثاني" الإلكتروني، المقام على فرصتين عقاريتين، تتمثل في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة، ومزاد "جنوب الرياض" الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد "أنوار جدة" الإلكتروني المقام على 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة.

وسيقام مزاد "المصيف الأول" الإلكتروني على 7 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد "مشارف الرياض" الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراضي سكنية بمدينة الرياض، ومزاد "ديار طيبة" الحضوري الذي يستعرض 20 فرصة استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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"إنفاذ" يشرف على 6 مزادات في مكة والمدينة والرياض
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة ستة مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق بالمملكة، وذلك في الفترة ما بين (15 - 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م).

وتعرض المزادات 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع؛ تبدأ بمزاد "نزل مكة الثاني" الإلكتروني، المقام على فرصتين عقاريتين، تتمثل في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة، ومزاد "جنوب الرياض" الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد "أنوار جدة" الإلكتروني المقام على 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة.

وسيقام مزاد "المصيف الأول" الإلكتروني على 7 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد "مشارف الرياض" الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراضي سكنية بمدينة الرياض، ومزاد "ديار طيبة" الحضوري الذي يستعرض 20 فرصة استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
02:04 PM

"إنفاذ" يشرف على 6 مزادات في مكة والمدينة والرياض

في الفترة ما بين 15 - 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة ستة مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في مختلف مناطق بالمملكة، وذلك في الفترة ما بين (15 - 25 من شهر نوفمبر لعام 2021م).

وتعرض المزادات 48 فرصة استثمارية عقارية، وبمساحات إجمالية تتجاوز 60 ألف متر مربع؛ تبدأ بمزاد "نزل مكة الثاني" الإلكتروني، المقام على فرصتين عقاريتين، تتمثل في عمارة ومحطة بمدينة مكة المكرمة، ومزاد "جنوب الرياض" الإلكتروني المقام على 8 فرصٍ عقارية، تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وتجارية وفلل بمدينة الرياض، ومزاد "أنوار جدة" الإلكتروني المقام على 4 فرصٍ عقارية، تتمثل في عدة أراضٍ وعمائر تجارية وسكنية وفيلا بمدينة جدة.

وسيقام مزاد "المصيف الأول" الإلكتروني على 7 فرص استثمارية تتمثل في عِدة أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بمدينة الطائف، ومزاد "مشارف الرياض" الحضوري المقام على 7 فرص عقارية استثمارية، تتمثل في فلل وأراضي سكنية بمدينة الرياض، ومزاد "ديار طيبة" الحضوري الذي يستعرض 20 فرصة استثمارية، تتمثل في أراضٍ سكنية وعمارة وفلل بالمدينة المنورة.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التَّرِكات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,345
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,082
38 مليار ..

38 مليار ..

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