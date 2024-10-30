عاصفة ترابية على "المهد-عفيف".. و"نقل المدينة" يحذّر: هدّئ السرعة

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف.
ودعا الفرع، عبر حسابه على "تويتر"، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف.
ودعا الفرع، عبر حسابه على "تويتر"، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف.
ودعا الفرع، عبر حسابه على "تويتر"، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه.
أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنوّرة، تنبيهاً لمستخدمي طريق #المهد / #عفيف.
ودعا الفرع، عبر حسابه على "تويتر"، مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وأكّد: لسلامتكم جرى التنويه.