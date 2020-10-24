مركز الملك سلمان يوزّع 5.500 كرتون من التمور للمحتاجين في محافظة لحج
استفاد منها 5.500 أسرة
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 5.500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5.500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
مركز الملك سلمان يوزّع 5.500 كرتون من التمور للمحتاجين في محافظة لحج
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-24
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 5.500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5.500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
04:30 PM
مركز الملك سلمان يوزّع 5.500 كرتون من التمور للمحتاجين في محافظة لحج
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 5.500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5.500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.