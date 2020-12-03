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"الأفدع" يفوز بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل

"الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح"

ظفر الجواد "الأفدع" بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل للمالك راشد مناحي الهمزاني والمدرب رمضان الشلاقي، والخيّال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق السابع الذي أقيم أمس بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، بأن الفرس "الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك أسطبل جياد الكحيلا، والمدرب سعد المسمار، والخيّال طلال التريباني.

وكسب الشوط الثاني لمفتوح الدرجات "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش؛ فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "قاضيهم" للمالك والمدرب فهيد عايد الشلاقي، والخيّال محمد الفهيد.

وحقق الجواد "عفنان" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب حمدان المبروك والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير العلاقات العامة عبدالعزيز المعارك بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

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"الأفدع" يفوز بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل
سبق

ظفر الجواد "الأفدع" بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل للمالك راشد مناحي الهمزاني والمدرب رمضان الشلاقي، والخيّال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق السابع الذي أقيم أمس بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، بأن الفرس "الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك أسطبل جياد الكحيلا، والمدرب سعد المسمار، والخيّال طلال التريباني.

وكسب الشوط الثاني لمفتوح الدرجات "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش؛ فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "قاضيهم" للمالك والمدرب فهيد عايد الشلاقي، والخيّال محمد الفهيد.

وحقق الجواد "عفنان" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب حمدان المبروك والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير العلاقات العامة عبدالعزيز المعارك بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:14 PM

"الأفدع" يفوز بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل

"الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح"

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منصور الشلاقي - حائل
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ظفر الجواد "الأفدع" بكأس الحفل السابع بميدان الفروسية بحائل للمالك راشد مناحي الهمزاني والمدرب رمضان الشلاقي، والخيّال سليمان الحديبي.

وتكوّن حفل السباق السابع الذي أقيم أمس بميدان الفروسية بحائل، من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وصرّح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، بأن الفرس "الفخمة" أحرزت المركز الأول في الشوط الأول المخصص للدرجة "لم تربح" للمالك أسطبل جياد الكحيلا، والمدرب سعد المسمار، والخيّال طلال التريباني.

وكسب الشوط الثاني لمفتوح الدرجات "وارث المجد" للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش؛ فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "قاضيهم" للمالك والمدرب فهيد عايد الشلاقي، والخيّال محمد الفهيد.

وحقق الجواد "عفنان" المركز الأول في شوط مفتوح مواليد 2017 للمالك والمدرب حمدان المبروك والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير العلاقات العامة عبدالعزيز المعارك بميدان فروسية حائل، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.

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