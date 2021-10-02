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البحرين تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه جازان وخميس مشيط

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، ما أدى إلى تضرر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية من جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.

وتشيد وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

البحرين قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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البحرين تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه جازان وخميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، ما أدى إلى تضرر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية من جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.

وتشيد وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
09:31 PM

البحرين تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه جازان وخميس مشيط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، ما أدى إلى تضرر عددٍ من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية من جراء سقوط الشظايا، واستهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة أخرى، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، واستهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية والمدنيين.

وتشيد وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكدة تكاتف مملكة البحرين ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات حازمة لمواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

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