متعهدو النقل المدرسي بالقنفذة يشكون عدم صرف مستحقاتهم

شكا متعهدو النقل المدرسي بقرى القنفذة النائية من أنهم يعانون بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل عملهم في النقل العام الماضي لمدة تسعة أشهر صرف لهم منها ثلاثة أشهر بالتقسيط.



وأوضح الشاكون أنهم لازالوا ينتظرون صرف الأشهر المستحقة لهم، مشيرين إلى انعدام أي وسيلة للتواصل مع المتعهد الرئيس.



وذكروا أنهم يعانون المماطلة في صرف مستحقاتهم ويجدون صعوبة في التواصل مع الجهة المسؤولة، مطالبين إدارة التعليم بالتدخل وإنصافهم.