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متعهدو النقل المدرسي بالقنفذة يشكون عدم صرف مستحقاتهم

شكا متعهدو النقل المدرسي بقرى القنفذة النائية من أنهم يعانون بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل عملهم في النقل العام الماضي لمدة تسعة أشهر صرف لهم منها ثلاثة أشهر بالتقسيط.

وأوضح الشاكون أنهم لازالوا ينتظرون صرف الأشهر المستحقة لهم، مشيرين إلى انعدام أي وسيلة للتواصل مع المتعهد الرئيس.

وذكروا أنهم يعانون المماطلة في صرف مستحقاتهم ويجدون صعوبة في التواصل مع الجهة المسؤولة، مطالبين إدارة التعليم بالتدخل وإنصافهم.

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متعهدو النقل المدرسي بالقنفذة يشكون عدم صرف مستحقاتهم
سبق

شكا متعهدو النقل المدرسي بقرى القنفذة النائية من أنهم يعانون بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل عملهم في النقل العام الماضي لمدة تسعة أشهر صرف لهم منها ثلاثة أشهر بالتقسيط.

وأوضح الشاكون أنهم لازالوا ينتظرون صرف الأشهر المستحقة لهم، مشيرين إلى انعدام أي وسيلة للتواصل مع المتعهد الرئيس.

وذكروا أنهم يعانون المماطلة في صرف مستحقاتهم ويجدون صعوبة في التواصل مع الجهة المسؤولة، مطالبين إدارة التعليم بالتدخل وإنصافهم.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:48 PM

متعهدو النقل المدرسي بالقنفذة يشكون عدم صرف مستحقاتهم

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حسن العيسي - القنفذة
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شكا متعهدو النقل المدرسي بقرى القنفذة النائية من أنهم يعانون بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية مقابل عملهم في النقل العام الماضي لمدة تسعة أشهر صرف لهم منها ثلاثة أشهر بالتقسيط.

وأوضح الشاكون أنهم لازالوا ينتظرون صرف الأشهر المستحقة لهم، مشيرين إلى انعدام أي وسيلة للتواصل مع المتعهد الرئيس.

وذكروا أنهم يعانون المماطلة في صرف مستحقاتهم ويجدون صعوبة في التواصل مع الجهة المسؤولة، مطالبين إدارة التعليم بالتدخل وإنصافهم.

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