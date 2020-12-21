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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:24 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تبدأ من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء.

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