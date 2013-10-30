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"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"

لضمان المرونة وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري

أعلنت الجمارك السعودية، أنها قلّصت المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن)، بعد أن كانت تتطلب تلك العملية 12 مستندًا في السابق.

وأوضحت "الجمارك" أن ذلك الإجراء يأتي لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"
سبق

أعلنت الجمارك السعودية، أنها قلّصت المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن)، بعد أن كانت تتطلب تلك العملية 12 مستندًا في السابق.

وأوضحت "الجمارك" أن ذلك الإجراء يأتي لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:01 PM
اخر تعديل
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
08:42 PM

"الجمارك" تقلّص المستندات المطلوبة للاستيراد لـ"مستندين"

لضمان المرونة وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
452

أعلنت الجمارك السعودية، أنها قلّصت المستندات اللازمة للاستيراد إلى مستندين فقط (الفاتورة، بوليصة الشحن)، بعد أن كانت تتطلب تلك العملية 12 مستندًا في السابق.

وأوضحت "الجمارك" أن ذلك الإجراء يأتي لضمان انسيابية ومرونة تدفق الواردات وتيسيرًا لحركة التبادل التجاري.

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