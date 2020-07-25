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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي من 5 مدن مختلفة

وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من خمس مدن مختلفة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

ووصل حجاج بيت الله الحرام اليوم من خمس مدن هي: المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان، ولضمان سلامتهم وُفِّر مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون بدءاً من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة "للعزل المؤسسي" قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور "الشريف" أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يتم توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية "النقل".


وأشار "الشريف" إلى وجود تنسيق كامل بين وزارات "الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" و"هيئة الطيران المدني"، و"الخطوط السعودية"، و"الإدارة العامة للمرور"، في عملية استقبال الحجاج.

وأوضح أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي من 5 مدن مختلفة
سبق

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من خمس مدن مختلفة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

ووصل حجاج بيت الله الحرام اليوم من خمس مدن هي: المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان، ولضمان سلامتهم وُفِّر مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون بدءاً من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة "للعزل المؤسسي" قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور "الشريف" أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يتم توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية "النقل".


وأشار "الشريف" إلى وجود تنسيق كامل بين وزارات "الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" و"هيئة الطيران المدني"، و"الخطوط السعودية"، و"الإدارة العامة للمرور"، في عملية استقبال الحجاج.

وأوضح أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
04:53 PM

وصول الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي من 5 مدن مختلفة

وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم، ضيوف الرحمن القادمين من خمس مدن مختلفة، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمة الحجيج.

ووصل حجاج بيت الله الحرام اليوم من خمس مدن هي: المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان، ولضمان سلامتهم وُفِّر مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، حيث سيخضعون بدءاً من اليوم وحتى الثامن من شهر ذي الحجة "للعزل المؤسسي" قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور "الشريف" أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة، حيث بمجرد وصولهم يتم توجيههم من مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية "النقل".


وأشار "الشريف" إلى وجود تنسيق كامل بين وزارات "الحج والعمرة" و"الصحة" و"الإعلام" و"هيئة الطيران المدني"، و"الخطوط السعودية"، و"الإدارة العامة للمرور"، في عملية استقبال الحجاج.

وأوضح أن هناك مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصص للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.

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