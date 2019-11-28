أمطار رعدية على الباحة و"المدني" يتفاعل مجددًا بتنبيهاته

تُصحَب برياح نشطة وتستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، وبلجرشي، وقلوة، والعقيق، والقرى، والحجرة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.