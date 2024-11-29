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28 رامية يشاركن في بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات

تقام على ميدان نادي الرياض

تنطلق، غداً الثلاثاء، بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 28 رامية من مختلف مناطق المملكة، حيث يستضيف ميدان نادي الرياض منافسات البطولة التي ستقام منافساتها في الفترة الصبـاحية، عدا اليوم الختـامي الذي سيتوج فيه الراميات أصحاب المراكز الثـلاثة الأولى.

وتتنافس الراميات في 3 فئات مختلفة وهي: 70م – 30م – 18م في القـوس الأولمبي، حيث تدشن البطولة باجتماع لجنة الحكام قبل أن يبدأ الإحماء الرسمي للفئات الثلاثة، وتختتم فعاليات اليوم الأول بإحماء مفتوح لكافة المشاركات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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28 رامية يشاركن في بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 28 رامية من مختلف مناطق المملكة، حيث يستضيف ميدان نادي الرياض منافسات البطولة التي ستقام منافساتها في الفترة الصبـاحية، عدا اليوم الختـامي الذي سيتوج فيه الراميات أصحاب المراكز الثـلاثة الأولى.

وتتنافس الراميات في 3 فئات مختلفة وهي: 70م – 30م – 18م في القـوس الأولمبي، حيث تدشن البطولة باجتماع لجنة الحكام قبل أن يبدأ الإحماء الرسمي للفئات الثلاثة، وتختتم فعاليات اليوم الأول بإحماء مفتوح لكافة المشاركات.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:57 PM

28 رامية يشاركن في بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات

تقام على ميدان نادي الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,954

تنطلق، غداً الثلاثاء، بطولة رمي السهـام الختامية للسيدات، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، بمشاركة 28 رامية من مختلف مناطق المملكة، حيث يستضيف ميدان نادي الرياض منافسات البطولة التي ستقام منافساتها في الفترة الصبـاحية، عدا اليوم الختـامي الذي سيتوج فيه الراميات أصحاب المراكز الثـلاثة الأولى.

وتتنافس الراميات في 3 فئات مختلفة وهي: 70م – 30م – 18م في القـوس الأولمبي، حيث تدشن البطولة باجتماع لجنة الحكام قبل أن يبدأ الإحماء الرسمي للفئات الثلاثة، وتختتم فعاليات اليوم الأول بإحماء مفتوح لكافة المشاركات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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