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شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكة

في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي على "تويتر"

بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.

وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.

عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكة
سبق

بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.

وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:31 AM
اخر تعديل
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:34 PM

شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكة

في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي على "تويتر"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
8,769

بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.

وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.

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