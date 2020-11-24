النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الولاية الحاسمة".. حاكم بنسلفانيا يصادق على نتائج الانتخابات لصالح "بايدن"

تضمن حصوله على 20 صوتاً في "المجمع"

صادق حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف، اليوم (الثلاثاء)، على النتائج القاضية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وولف: "اليوم صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج الانتخابات، التي أجريت في 3 نوفمبر في بنسلفانيا لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، ووفقاً لنص القانون الفيدرالي لقد وقعت على المصادقة على اختيار الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وأتت المصادقة على أصوات الولاية التي وصفت بالولاية الحاسمة بعد يوم كان من المفترض أن تتلقى فيه مناطق بنسلفانيا الـ67 النتائج النهائية والتصديق عليهم لسكرتيرة الـ"كومونويلث"، كاثي بوكفار، بحلول الاثنين الثالث من الانتخابات، بموجب القانون، وفقاً لـ "سي إن إن" العربية.

وتضمن هذه الخطوة حصول "بايدن" على الـ20 صوتاً في المجمع الانتخابي لهذه الولاية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الولاية الحاسمة".. حاكم بنسلفانيا يصادق على نتائج الانتخابات لصالح "بايدن"
سبق

صادق حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف، اليوم (الثلاثاء)، على النتائج القاضية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وولف: "اليوم صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج الانتخابات، التي أجريت في 3 نوفمبر في بنسلفانيا لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، ووفقاً لنص القانون الفيدرالي لقد وقعت على المصادقة على اختيار الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وأتت المصادقة على أصوات الولاية التي وصفت بالولاية الحاسمة بعد يوم كان من المفترض أن تتلقى فيه مناطق بنسلفانيا الـ67 النتائج النهائية والتصديق عليهم لسكرتيرة الـ"كومونويلث"، كاثي بوكفار، بحلول الاثنين الثالث من الانتخابات، بموجب القانون، وفقاً لـ "سي إن إن" العربية.

وتضمن هذه الخطوة حصول "بايدن" على الـ20 صوتاً في المجمع الانتخابي لهذه الولاية.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:40 PM

"الولاية الحاسمة".. حاكم بنسلفانيا يصادق على نتائج الانتخابات لصالح "بايدن"

تضمن حصوله على 20 صوتاً في "المجمع"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
980

صادق حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف، اليوم (الثلاثاء)، على النتائج القاضية بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال وولف: "اليوم صادقت ولاية بنسلفانيا على نتائج الانتخابات، التي أجريت في 3 نوفمبر في بنسلفانيا لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة، ووفقاً لنص القانون الفيدرالي لقد وقعت على المصادقة على اختيار الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وأتت المصادقة على أصوات الولاية التي وصفت بالولاية الحاسمة بعد يوم كان من المفترض أن تتلقى فيه مناطق بنسلفانيا الـ67 النتائج النهائية والتصديق عليهم لسكرتيرة الـ"كومونويلث"، كاثي بوكفار، بحلول الاثنين الثالث من الانتخابات، بموجب القانون، وفقاً لـ "سي إن إن" العربية.

وتضمن هذه الخطوة حصول "بايدن" على الـ20 صوتاً في المجمع الانتخابي لهذه الولاية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,085
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة