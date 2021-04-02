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الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ

نخبة كبار الطائرة في نسختها الـ22.. تنطلق الأحد المقبل

يترقب عشاق كرة الطائرة السعودية انطلاقة آخر بطولات الموسم الرياضي 2020/2021م، وهي بطولة النخبة بنسختها الـ 22 المقرر إقامتها الأحد المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي.

وبالعودة إلى السجل التاريخي للبطولة نشاهد أن الهلال هو زعيم البطولة بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاع أصحاب القمصان الزرقاء الصعود إلى منصات التتويج وملامسة الذهب في 15 مناسبة، ومن المفارقات أن البطولة الأولى والأخيرة كانت ببصمة هلالية، حيث تعود ذكريات البطولة الأولى في موسم 1998/1999م، فيما حقق البطولة الأخيرة في موسم 2019/2020م.

ويأتي الأهلي في وصافة السجل التاريخي للبطولة، بعد أن استطاع قلعة الكؤوس رفع كأس البطولة برصيد 5 بطولات، واستطاع الوحدة أن يصنع المجد ويحقق البطولة مرة وحيدة يعود تاريخها إلى 2013/2014م.

ويسعى الاتحاد والترجي لصناعة التاريخ من خلال تحقيق لقب هذه البطولة للمرة الأولى، خصوصًا بعد منافستهما القوية على تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد التي اختمت في الـ 18 من شهر مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولات الموسم الرياضي الجاري 2020/2021م، تقاسمها أندية الهلال والأهلي، فالأول تحصل على لقب بطولة الدوري، فيما ظفر الثاني ببطولة كأس الاتحاد.. ويبقى السؤال إلى أين يتجه لقب البطولة القادم؟

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ
سبق

يترقب عشاق كرة الطائرة السعودية انطلاقة آخر بطولات الموسم الرياضي 2020/2021م، وهي بطولة النخبة بنسختها الـ 22 المقرر إقامتها الأحد المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي.

وبالعودة إلى السجل التاريخي للبطولة نشاهد أن الهلال هو زعيم البطولة بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاع أصحاب القمصان الزرقاء الصعود إلى منصات التتويج وملامسة الذهب في 15 مناسبة، ومن المفارقات أن البطولة الأولى والأخيرة كانت ببصمة هلالية، حيث تعود ذكريات البطولة الأولى في موسم 1998/1999م، فيما حقق البطولة الأخيرة في موسم 2019/2020م.

ويأتي الأهلي في وصافة السجل التاريخي للبطولة، بعد أن استطاع قلعة الكؤوس رفع كأس البطولة برصيد 5 بطولات، واستطاع الوحدة أن يصنع المجد ويحقق البطولة مرة وحيدة يعود تاريخها إلى 2013/2014م.

ويسعى الاتحاد والترجي لصناعة التاريخ من خلال تحقيق لقب هذه البطولة للمرة الأولى، خصوصًا بعد منافستهما القوية على تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد التي اختمت في الـ 18 من شهر مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولات الموسم الرياضي الجاري 2020/2021م، تقاسمها أندية الهلال والأهلي، فالأول تحصل على لقب بطولة الدوري، فيما ظفر الثاني ببطولة كأس الاتحاد.. ويبقى السؤال إلى أين يتجه لقب البطولة القادم؟

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
07:44 PM

الهلال يغرد خارج السرب.. والأهلي يلاحقه.. والاتحاد والترجي يسعيان لصناعة التاريخ

نخبة كبار الطائرة في نسختها الـ22.. تنطلق الأحد المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترقب عشاق كرة الطائرة السعودية انطلاقة آخر بطولات الموسم الرياضي 2020/2021م، وهي بطولة النخبة بنسختها الـ 22 المقرر إقامتها الأحد المقبل على صالة وزارة الرياضة بالرياض بمشاركة أندية الهلال، والأهلي، والاتحاد، والترجي.

وبالعودة إلى السجل التاريخي للبطولة نشاهد أن الهلال هو زعيم البطولة بكل جدارة واستحقاق، بعد أن استطاع أصحاب القمصان الزرقاء الصعود إلى منصات التتويج وملامسة الذهب في 15 مناسبة، ومن المفارقات أن البطولة الأولى والأخيرة كانت ببصمة هلالية، حيث تعود ذكريات البطولة الأولى في موسم 1998/1999م، فيما حقق البطولة الأخيرة في موسم 2019/2020م.

ويأتي الأهلي في وصافة السجل التاريخي للبطولة، بعد أن استطاع قلعة الكؤوس رفع كأس البطولة برصيد 5 بطولات، واستطاع الوحدة أن يصنع المجد ويحقق البطولة مرة وحيدة يعود تاريخها إلى 2013/2014م.

ويسعى الاتحاد والترجي لصناعة التاريخ من خلال تحقيق لقب هذه البطولة للمرة الأولى، خصوصًا بعد منافستهما القوية على تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد التي اختمت في الـ 18 من شهر مارس الجاري.

الجدير بالذكر أن بطولات الموسم الرياضي الجاري 2020/2021م، تقاسمها أندية الهلال والأهلي، فالأول تحصل على لقب بطولة الدوري، فيما ظفر الثاني ببطولة كأس الاتحاد.. ويبقى السؤال إلى أين يتجه لقب البطولة القادم؟

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