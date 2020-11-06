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أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
10:43 PM

أخضر الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. والأحمري يلقي محاضرة تثقيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، تدريباته في معسكره المقام حالياً بمدينة ينبع والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم على الملاعب الشاطئية للهيئة الملكية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا، الذي عمد على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى عقد المحاضر السعودي المعتمد في الاتحاد الدولي لكرة القدم عبدالرحمن الأحمري، محاضرة تثقيفية في قانون وشروط كرة القدم الشاطئية، كما تم خلالها شرح عدد من الحالات والمواقف التحكيمية.

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