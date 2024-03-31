البليهي: خسرنا مباراة.. والدوري لا يزال في الملعب
أكد علي البليهي، مدافع فريق الهلال، أن الدوري لا يزال في الملعب، وقال بعد الخسارة أمام النصر: "لم نخسر الدوري، خسرنا ثلاث نقاط، وتتبقى خمس مباريات".
وأضاف: بدايتنا المباراة لم تكن جيدة، وهذا أثر علينا في المباراة.
وعن صعوبة المنافسة على اللقب قال: "الفارق نقطة، وتتبقى خمس مباريات، كل شيء جائز فيها".
وعن هدف الدقيقة الأخيرة للنصر قال: "فقدنا التركيز، والحمد لله على كل حال".
وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الطرد الذي حصل لمحمد كنو أثر علينا في التبديلات".
البليهي: خسرنا مباراة.. والدوري لا يزال في الملعب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-03-30
أكد علي البليهي، مدافع فريق الهلال، أن الدوري لا يزال في الملعب، وقال بعد الخسارة أمام النصر: "لم نخسر الدوري، خسرنا ثلاث نقاط، وتتبقى خمس مباريات".
وأضاف: بدايتنا المباراة لم تكن جيدة، وهذا أثر علينا في المباراة.
وعن صعوبة المنافسة على اللقب قال: "الفارق نقطة، وتتبقى خمس مباريات، كل شيء جائز فيها".
وعن هدف الدقيقة الأخيرة للنصر قال: "فقدنا التركيز، والحمد لله على كل حال".
وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الطرد الذي حصل لمحمد كنو أثر علينا في التبديلات".
30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
12:44 AM
البليهي: خسرنا مباراة.. والدوري لا يزال في الملعب
أكد علي البليهي، مدافع فريق الهلال، أن الدوري لا يزال في الملعب، وقال بعد الخسارة أمام النصر: "لم نخسر الدوري، خسرنا ثلاث نقاط، وتتبقى خمس مباريات".
وأضاف: بدايتنا المباراة لم تكن جيدة، وهذا أثر علينا في المباراة.
وعن صعوبة المنافسة على اللقب قال: "الفارق نقطة، وتتبقى خمس مباريات، كل شيء جائز فيها".
وعن هدف الدقيقة الأخيرة للنصر قال: "فقدنا التركيز، والحمد لله على كل حال".
وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الطرد الذي حصل لمحمد كنو أثر علينا في التبديلات".