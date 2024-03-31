البليهي: خسرنا مباراة.. والدوري لا يزال في الملعب

أكد علي البليهي، مدافع فريق الهلال، أن الدوري لا يزال في الملعب، وقال بعد الخسارة أمام النصر: "لم نخسر الدوري، خسرنا ثلاث نقاط، وتتبقى خمس مباريات".

وأضاف: بدايتنا المباراة لم تكن جيدة، وهذا أثر علينا في المباراة.

وعن صعوبة المنافسة على اللقب قال: "الفارق نقطة، وتتبقى خمس مباريات، كل شيء جائز فيها".

وعن هدف الدقيقة الأخيرة للنصر قال: "فقدنا التركيز، والحمد لله على كل حال".

وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الطرد الذي حصل لمحمد كنو أثر علينا في التبديلات".