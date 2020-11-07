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المغرب تسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا 70 وحالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 252 ألفًا و185 والوفيات 4197

سجلت المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 252 ألفًا و185.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 70 حالة وفاة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556 .

فيروس كورونا الجديد المغرب

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المغرب تسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا 70 وحالة وفاة
سبق

سجلت المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 252 ألفًا و185.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 70 حالة وفاة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556 .

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:46 PM

المغرب تسجل 5836 إصابة جديدة بكورونا 70 وحالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 252 ألفًا و185 والوفيات 4197

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب 5836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 252 ألفًا و185.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 70 حالة وفاة، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 4197، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 205 آلاف و556 .

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