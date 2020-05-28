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المنطقة الشرقية.. إصابات "كورونا" في انخفاض وحالات التعافي تتزايد

سجلت اليوم 641 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية انخفاضًا في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا أخيرًا، فيما تصاعدت حالات التعافي من الفيروس، حسب إحصاءات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم ، حيث سجلت مدن المنطقة الشرقية 641 حالة تعافٍ جديدة.

وتفصيلاً، فقد سجلت الدمام 173 حالة تعافٍ جديدة، والهفوف 273، والخبر 54 ، والجبيل 70، والقطيف 32، والظهران 20 ، ورأس تنورة 3 ، وبقيق 6 ، والجفر 10 حالات، فيما سجلت محافظات المنطقة 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، وتعافي 3531 حالة توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المنطقة الشرقية.. إصابات "كورونا" في انخفاض وحالات التعافي تتزايد
سبق

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية انخفاضًا في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا أخيرًا، فيما تصاعدت حالات التعافي من الفيروس، حسب إحصاءات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم ، حيث سجلت مدن المنطقة الشرقية 641 حالة تعافٍ جديدة.

وتفصيلاً، فقد سجلت الدمام 173 حالة تعافٍ جديدة، والهفوف 273، والخبر 54 ، والجبيل 70، والقطيف 32، والظهران 20 ، ورأس تنورة 3 ، وبقيق 6 ، والجفر 10 حالات، فيما سجلت محافظات المنطقة 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، وتعافي 3531 حالة توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441 حالة وفاة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:18 PM

المنطقة الشرقية.. إصابات "كورونا" في انخفاض وحالات التعافي تتزايد

سجلت اليوم 641 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس

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حامد العلي - الدمام
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2,265

سجلت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية انخفاضًا في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا أخيرًا، فيما تصاعدت حالات التعافي من الفيروس، حسب إحصاءات وزارة الصحة التي أعلنتها اليوم ، حيث سجلت مدن المنطقة الشرقية 641 حالة تعافٍ جديدة.

وتفصيلاً، فقد سجلت الدمام 173 حالة تعافٍ جديدة، والهفوف 273، والخبر 54 ، والجبيل 70، والقطيف 32، والظهران 20 ، ورأس تنورة 3 ، وبقيق 6 ، والجفر 10 حالات، فيما سجلت محافظات المنطقة 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، وتعافي 3531 حالة توزعت في مختلف المدن والمناطق، كما سجلت وفاة 16 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي المتعافين 54.553 حالة، ومجمل الوفيات 441 حالة وفاة.

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