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شاهد.. السعودية تخفف آلام مرضى الفشل الكلوي بتنزانيا بـ62 جهازاً لغسيل الكلى

ثمّنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدّمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين

قدّمت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنسيق ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 62 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة التنزانية؛ للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا وزنجبار.

وتم تسليم الأجهزة في حفل تدشين رسمي أقامته وزارة الصحة التنزانية، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور "فاوستين إندوقوليلي" ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.

وقال "فاوستين اندوقوليلي" نائب وزير الصحة التنزاني إن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده، والتي دائماً ما تقف إلى جانب تنزانيا، وأن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كل المناطق بدلاً عن اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. السعودية تخفف آلام مرضى الفشل الكلوي بتنزانيا بـ62 جهازاً لغسيل الكلى
سبق

قدّمت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنسيق ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 62 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة التنزانية؛ للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا وزنجبار.

وتم تسليم الأجهزة في حفل تدشين رسمي أقامته وزارة الصحة التنزانية، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور "فاوستين إندوقوليلي" ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.

وقال "فاوستين اندوقوليلي" نائب وزير الصحة التنزاني إن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده، والتي دائماً ما تقف إلى جانب تنزانيا، وأن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كل المناطق بدلاً عن اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
02:34 PM

شاهد.. السعودية تخفف آلام مرضى الفشل الكلوي بتنزانيا بـ62 جهازاً لغسيل الكلى

ثمّنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدّمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين

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عيسى الحربي - الرياض
4
1,967

قدّمت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنسيق ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 62 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة التنزانية؛ للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا وزنجبار.

وتم تسليم الأجهزة في حفل تدشين رسمي أقامته وزارة الصحة التنزانية، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور "فاوستين إندوقوليلي" ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد بن صالح الغامدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.

وقال "فاوستين اندوقوليلي" نائب وزير الصحة التنزاني إن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده، والتي دائماً ما تقف إلى جانب تنزانيا، وأن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كل المناطق بدلاً عن اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم إرسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.

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