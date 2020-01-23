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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

طالب بعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وبأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ "الغامدي" الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

مدني جازان حالة الطقس التقلبات الجوية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وبأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ "الغامدي" الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
02:20 PM

"مدني جازان" يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

طالب بعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية تتخللها رياح سطحية نشطة مع تدني مدى الرؤية على منطقة جازان ومحافظاتها.

ودعا المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وبأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ "الغامدي" الجميع على متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني.

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