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جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج.. وفيديو متداوَل يفضح أحد الجناة

الأهالي يطالبون بكبح تلك الممارسات الخاطئة على البيئة بمعاقبة المتسببين فيها

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله مؤخرًا، الاعتداء مجددًا على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج، وتقطيعها.

وبيّن مقطع، تم توثيقه، اعتداء أحد الأشخاص على البيئة، وقيامه بتقطيع أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، رغم ما تبذل رابطة الأفلاج الخضراء على التوعية بأهمية المحافظة على الأشجار، ومبادرتها مع مكتب البيئة والزراعة والمياه وبلديات المحافظة لإعادة ما جرفته السيول من أشجار معمرة، وغيرها من الأشجار الأخرى؛ للحفاظ على الأشجار، والحد من التصحر، وتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار.

ويطالب الأهالي بكبح تلك الممارسات الخاطئة على البيئة بمعاقبة المتسببين في تقطيع الأشجار الخضراء، مؤكدين في الوقت نفسه أن وجود فرع للشرطة البيئية بمحافظة الأفلاج أصبح مطلبًا لإيقاف تلك الاعتداءات ضد البيئة.

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جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج.. وفيديو متداوَل يفضح أحد الجناة
سبق

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله مؤخرًا، الاعتداء مجددًا على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج، وتقطيعها.

وبيّن مقطع، تم توثيقه، اعتداء أحد الأشخاص على البيئة، وقيامه بتقطيع أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، رغم ما تبذل رابطة الأفلاج الخضراء على التوعية بأهمية المحافظة على الأشجار، ومبادرتها مع مكتب البيئة والزراعة والمياه وبلديات المحافظة لإعادة ما جرفته السيول من أشجار معمرة، وغيرها من الأشجار الأخرى؛ للحفاظ على الأشجار، والحد من التصحر، وتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار.

ويطالب الأهالي بكبح تلك الممارسات الخاطئة على البيئة بمعاقبة المتسببين في تقطيع الأشجار الخضراء، مؤكدين في الوقت نفسه أن وجود فرع للشرطة البيئية بمحافظة الأفلاج أصبح مطلبًا لإيقاف تلك الاعتداءات ضد البيئة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
11:50 PM

جرائم الاحتطاب تعود للظهور في الأفلاج.. وفيديو متداوَل يفضح أحد الجناة

الأهالي يطالبون بكبح تلك الممارسات الخاطئة على البيئة بمعاقبة المتسببين فيها

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
3,111

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله مؤخرًا، الاعتداء مجددًا على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج، وتقطيعها.

وبيّن مقطع، تم توثيقه، اعتداء أحد الأشخاص على البيئة، وقيامه بتقطيع أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، رغم ما تبذل رابطة الأفلاج الخضراء على التوعية بأهمية المحافظة على الأشجار، ومبادرتها مع مكتب البيئة والزراعة والمياه وبلديات المحافظة لإعادة ما جرفته السيول من أشجار معمرة، وغيرها من الأشجار الأخرى؛ للحفاظ على الأشجار، والحد من التصحر، وتعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار.

ويطالب الأهالي بكبح تلك الممارسات الخاطئة على البيئة بمعاقبة المتسببين في تقطيع الأشجار الخضراء، مؤكدين في الوقت نفسه أن وجود فرع للشرطة البيئية بمحافظة الأفلاج أصبح مطلبًا لإيقاف تلك الاعتداءات ضد البيئة.

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