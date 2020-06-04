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روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8800 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": ارتفعت بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 169 حالة وفاة و8831 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.

وقد حافظت معدلات انتشار الفيروس في البلاد على الاستقرار مع ارتفاع طفيف في الإصابات، مقارنة مع 8536 حالة في اليوم السابق، وانخفاض الوفيات بواقع 9 حالات عن الحصيلة اليومية السابقة.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 204623 بعد تماثل 8666 شخصاً للشفاء خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات المركز، فإن 38.2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8800 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 169 حالة وفاة و8831 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.

وقد حافظت معدلات انتشار الفيروس في البلاد على الاستقرار مع ارتفاع طفيف في الإصابات، مقارنة مع 8536 حالة في اليوم السابق، وانخفاض الوفيات بواقع 9 حالات عن الحصيلة اليومية السابقة.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 204623 بعد تماثل 8666 شخصاً للشفاء خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات المركز، فإن 38.2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:28 PM

روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8800 إصابة جديدة بكورونا

"الصحة": ارتفعت بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 169 حالة وفاة و8831 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.

وقد حافظت معدلات انتشار الفيروس في البلاد على الاستقرار مع ارتفاع طفيف في الإصابات، مقارنة مع 8536 حالة في اليوم السابق، وانخفاض الوفيات بواقع 9 حالات عن الحصيلة اليومية السابقة.

ووفق "روسيا اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، أن عدد المتعافين ارتفع إلى 204623 بعد تماثل 8666 شخصاً للشفاء خلال اليوم الماضي.

وحسب بيانات المركز، فإن 38.2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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