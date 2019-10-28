النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المهمة الغامضة.. لماذا تدور طائرة فضائية عسكرية 780 يومًا حول الأرض؟

تابعة لمكتب القدرات السريعة بسلاح الجو الأمريكي

قال سلاح الجو الأمريكي: إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاجون "إكس- 37 بي"، هبطت في فلوريدا يوم الأحد، بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين؛ لتُنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز"، قال سلاح الجو: إن "إكس- 37 بي"، التي صنعتها بوينج وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما قضت 780 يومًا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس؛ لتبدأ مَهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تُواصل إكس- 37بي" إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة "إكس- 37بي" السابقة قد استمرت 718 يومًا، وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية يوم الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.

طائرة فضائية عسكرية البنتاجون

الرئيسية/ محطات

اعلان
المهمة الغامضة.. لماذا تدور طائرة فضائية عسكرية 780 يومًا حول الأرض؟
سبق

قال سلاح الجو الأمريكي: إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاجون "إكس- 37 بي"، هبطت في فلوريدا يوم الأحد، بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين؛ لتُنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز"، قال سلاح الجو: إن "إكس- 37 بي"، التي صنعتها بوينج وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما قضت 780 يومًا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس؛ لتبدأ مَهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تُواصل إكس- 37بي" إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة "إكس- 37بي" السابقة قد استمرت 718 يومًا، وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية يوم الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:37 AM

المهمة الغامضة.. لماذا تدور طائرة فضائية عسكرية 780 يومًا حول الأرض؟

تابعة لمكتب القدرات السريعة بسلاح الجو الأمريكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,607

قال سلاح الجو الأمريكي: إن الطائرة الفضائية السرية التابعة للبنتاجون "إكس- 37 بي"، هبطت في فلوريدا يوم الأحد، بعدما سجلت أطول رحلة مدارية استمرت أكثر من عامين؛ لتُنهي بذلك أحدث بعثة اختبار لمجموعة من التقنيات العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز"، قال سلاح الجو: إن "إكس- 37 بي"، التي صنعتها بوينج وهي بدون طيار، وصلت إلى مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية الساعة 3:51 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما قضت 780 يومًا في الدوران حول الأرض، في خامس مهمة لسلاح الجو ضمن برنامج مركبة الاختبار المدارية.

وأرسلت الطائرة الفضائية، التي يبلغ حجمها حجم حافلة صغيرة وتتشارك الكثير من الصفات التصميمية مع مكوك فضاء ناسا، إلى المدار في 2017 على متن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس؛ لتبدأ مَهمة أدارها مكتب القدرات السريعة التابع لسلاح الجو الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا للقيام بتجارب تكنولوجية سرية مختلفة في البيئة الفضائية لفترة طويلة.

وقالت بابرا باريت وزيرة سلاح الجو الجديدة في بيان "تُواصل إكس- 37بي" إظهار أهمية الطائرات الفضائية المعاد استخدامها... تؤدي كل مهمة ناجحة إلى تطور القدرات الفضائية لأمتنا".

وكانت مهمة "إكس- 37بي" السابقة قد استمرت 718 يومًا، وهبطت في 2017. وقال سلاح الجو إنه مع هبوط الطائرة الفضائية يوم الأحد فإن إجمالي عدد أيام البرنامج بالكامل بلغ 2865.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,683
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,143
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,298

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة