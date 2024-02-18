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"في معهدنا نتحدث الفصحى".. مبادرة نوعية بمعهد العاصمة النموذجي

دشن مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، أمس، مبادرة "في معهدنا نتحدث الفصحى" بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية وقادة الأقسام وقسمي النشاط والعلاقات العامة والإعلام، ‫والتي تنفذ في الأقسام الدراسية لمدة أسبوعين عبر الكثير من الأنشطة والمسابقات التي تهدف إلى المحافظة على لغتنا العربية الفصحى.

وفي لقاء مع "الطخيم" قال: "اهتماماً بلغة القرآن الخالدة اللغة العربية الفصحى، وتشجيعاً لممارسة التحدث بها واستخدامها، في مواجهة استخدام اللهجات العامية والكلمات الأجنبية، فقد تقرر تطبيق مبادرة "لنتحدث الفصحى في المعهد" في الأقسام وفق خطة المبادرة المعتمدة، ولضمان نجاح تطبيق هذه المبادرة المهمة لابد من تآزر جهود المدرسة والبيت والمجتمع".

وفي لقاء مع معد المبادرة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف، قال: "المبادرة تهدف إلى تشجيع تعلم الفصحى وممارستها في التعاملات اليومية، ونتطلع إلى تكون بيئة المعهد التربوية-بمشيئة الله- بيئة لغوية فصحى في التواصل والحوار".

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، إن المبادرة تنفذ في أقسام المعهد الدراسية الأربعة (الابتدائي– المتوسط– الثانوي– روضة الأمير سلطان بن محمد)، وتختتم بحفل تكريمي للفائزين بحضور المدير العام وقيادات المعهد


وأشار إلى أنه سبق تنفيذ دورة تعريفية بالمبادرة قدمها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية كما نفذ المشرفون التربويون دورات تعريفية في الأقسام الدراسية.

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"في معهدنا نتحدث الفصحى".. مبادرة نوعية بمعهد العاصمة النموذجي
سبق

دشن مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، أمس، مبادرة "في معهدنا نتحدث الفصحى" بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية وقادة الأقسام وقسمي النشاط والعلاقات العامة والإعلام، ‫والتي تنفذ في الأقسام الدراسية لمدة أسبوعين عبر الكثير من الأنشطة والمسابقات التي تهدف إلى المحافظة على لغتنا العربية الفصحى.

وفي لقاء مع "الطخيم" قال: "اهتماماً بلغة القرآن الخالدة اللغة العربية الفصحى، وتشجيعاً لممارسة التحدث بها واستخدامها، في مواجهة استخدام اللهجات العامية والكلمات الأجنبية، فقد تقرر تطبيق مبادرة "لنتحدث الفصحى في المعهد" في الأقسام وفق خطة المبادرة المعتمدة، ولضمان نجاح تطبيق هذه المبادرة المهمة لابد من تآزر جهود المدرسة والبيت والمجتمع".

وفي لقاء مع معد المبادرة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف، قال: "المبادرة تهدف إلى تشجيع تعلم الفصحى وممارستها في التعاملات اليومية، ونتطلع إلى تكون بيئة المعهد التربوية-بمشيئة الله- بيئة لغوية فصحى في التواصل والحوار".

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، إن المبادرة تنفذ في أقسام المعهد الدراسية الأربعة (الابتدائي– المتوسط– الثانوي– روضة الأمير سلطان بن محمد)، وتختتم بحفل تكريمي للفائزين بحضور المدير العام وقيادات المعهد


وأشار إلى أنه سبق تنفيذ دورة تعريفية بالمبادرة قدمها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية كما نفذ المشرفون التربويون دورات تعريفية في الأقسام الدراسية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:47 PM

"في معهدنا نتحدث الفصحى".. مبادرة نوعية بمعهد العاصمة النموذجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم، أمس، مبادرة "في معهدنا نتحدث الفصحى" بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية وقادة الأقسام وقسمي النشاط والعلاقات العامة والإعلام، ‫والتي تنفذ في الأقسام الدراسية لمدة أسبوعين عبر الكثير من الأنشطة والمسابقات التي تهدف إلى المحافظة على لغتنا العربية الفصحى.

وفي لقاء مع "الطخيم" قال: "اهتماماً بلغة القرآن الخالدة اللغة العربية الفصحى، وتشجيعاً لممارسة التحدث بها واستخدامها، في مواجهة استخدام اللهجات العامية والكلمات الأجنبية، فقد تقرر تطبيق مبادرة "لنتحدث الفصحى في المعهد" في الأقسام وفق خطة المبادرة المعتمدة، ولضمان نجاح تطبيق هذه المبادرة المهمة لابد من تآزر جهود المدرسة والبيت والمجتمع".

وفي لقاء مع معد المبادرة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمد الخليف، قال: "المبادرة تهدف إلى تشجيع تعلم الفصحى وممارستها في التعاملات اليومية، ونتطلع إلى تكون بيئة المعهد التربوية-بمشيئة الله- بيئة لغوية فصحى في التواصل والحوار".

وقال مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري، إن المبادرة تنفذ في أقسام المعهد الدراسية الأربعة (الابتدائي– المتوسط– الثانوي– روضة الأمير سلطان بن محمد)، وتختتم بحفل تكريمي للفائزين بحضور المدير العام وقيادات المعهد


وأشار إلى أنه سبق تنفيذ دورة تعريفية بالمبادرة قدمها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية كما نفذ المشرفون التربويون دورات تعريفية في الأقسام الدراسية.

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