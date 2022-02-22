إنفوجرافيك لمسيرة 3 قرون.. هنا مُلخّص تأسيس الدولة السعودية منذ يومها الأول

تزامنًا مع ما نعيشه اليوم من ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية، لخّصت "دارة الملك عبدالعزيز" سلسلة لأحداث هذه الدولة المباركة منذ التأسيس وحتى الآن، وكيف أصبح وطننا شامخًا وأُسّس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية، ليكون نبراسًا للبناء والسيادة الوطنية، في ظل قادة تمرّسوا على تذليل الواقع للمستقبل.

وقالت "الدارة" التي عُرِفت باسم "ذاكرة الوطن": تأسست الدرعية على يد "مانع بن ربيعة المريدي"، عام 850هـ/1446م. وأما الدولة السعودية الأولى، فقد تأسست عام 1139هـ/1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، وعمرها 94 عامًا، وحكامها: "الإمام محمد بن سعود، والإمام عبدالعزيز بن محمد، والإمام سعود بن عبدالعزيز، والإمام عبدالله بن سعود"، ونهايتها كانت في عام 1233هـ/1818م.

وأضافت: تأسست الدولة السعودية الثانية عام 1240هـ/1824م، ومؤسسها الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وعاصمتها الرياض، وعمرها 69 عامًا، وحكامها: "الإمام تركي بن عبدالله، والإمام فيصل بن تركي، والإمام عبدالله بن فيصل، والإمام عبدالرحمن بن فيصل"، ونهايتها كانت في عام 1309هـ/1897م.

وتحدثت عن الدولة السعودية الثالثة التي تأسست عام 1319هـ/1902م، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وعاصمتها الرياض، وعمرها 124 عامًا (1443هـ/2022م)، وحكامها: "الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".