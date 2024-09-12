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المرور: غرامة 900 ريال تنتظرك لو استخدمت مواقف ذوي الاحتياجات

قال: حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم واستخدامها من غيرهم  يعتبر تعديًا

أكد "المرور السعودي" أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم.

وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وقال "المرور" عبر حسابه في تويتر اليوم: الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية.

وأضاف: الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرور: غرامة 900 ريال تنتظرك لو استخدمت مواقف ذوي الاحتياجات
سبق

أكد "المرور السعودي" أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم.

وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وقال "المرور" عبر حسابه في تويتر اليوم: الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية.

وأضاف: الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:03 PM

المرور: غرامة 900 ريال تنتظرك لو استخدمت مواقف ذوي الاحتياجات

قال: حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم واستخدامها من غيرهم  يعتبر تعديًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,950

أكد "المرور السعودي" أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم.

وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وقال "المرور" عبر حسابه في تويتر اليوم: الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية.

وأضاف: الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

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