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شاهد ..وزير "الإسلامية" يتجول بمطار جدة ويشارك بتوزيع هدية الملك للحجاج

اطمأن على سير العمل ووجه بمضاعفة الجهود والعناية بضيوف الرحمن العائدين لبلدانهم

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية على منافذ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة ، وكتب المناسك ، والكتيبات الإرشادية ، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة .

وأطمأن الوزير آل الشيخ ــ خلال الجولة ــ على سير العمل في منافذ التوزيع ، موجهاً بمضاعفة الجهد ، والعناية بضيوف الرحمن العائدين إلى بلدانهم .

وشملت الجولة (22) منفذا للتوزيع في صالة الحجاج في المطار حيث وزع نسخأً من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين لتلك المنافذ ، كما التقى عدد من المسؤولين عن صالات المطار .

يذكر أن إجمالي ما يتم توزيعه على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر المنافـذ الجوية والبرية والبحرية يصل إلى (8) ملايين نسخة من الكتيبات الإرشادية ، وكتب المناسك ، والمصاحف الشريفة ، وتراجم معاني القرآن الكريم من انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة .

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد ..وزير "الإسلامية" يتجول بمطار جدة ويشارك بتوزيع هدية الملك للحجاج
سبق

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية على منافذ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة ، وكتب المناسك ، والكتيبات الإرشادية ، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة .

وأطمأن الوزير آل الشيخ ــ خلال الجولة ــ على سير العمل في منافذ التوزيع ، موجهاً بمضاعفة الجهد ، والعناية بضيوف الرحمن العائدين إلى بلدانهم .

وشملت الجولة (22) منفذا للتوزيع في صالة الحجاج في المطار حيث وزع نسخأً من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين لتلك المنافذ ، كما التقى عدد من المسؤولين عن صالات المطار .

يذكر أن إجمالي ما يتم توزيعه على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر المنافـذ الجوية والبرية والبحرية يصل إلى (8) ملايين نسخة من الكتيبات الإرشادية ، وكتب المناسك ، والمصاحف الشريفة ، وتراجم معاني القرآن الكريم من انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة .

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
04:25 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:58 PM

شاهد ..وزير "الإسلامية" يتجول بمطار جدة ويشارك بتوزيع هدية الملك للحجاج

اطمأن على سير العمل ووجه بمضاعفة الجهود والعناية بضيوف الرحمن العائدين لبلدانهم

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عبدالله العنزي - جدة
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3,220

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم بجولة تفقدية على منافذ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة ، وكتب المناسك ، والكتيبات الإرشادية ، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة بجدة .

وأطمأن الوزير آل الشيخ ــ خلال الجولة ــ على سير العمل في منافذ التوزيع ، موجهاً بمضاعفة الجهد ، والعناية بضيوف الرحمن العائدين إلى بلدانهم .

وشملت الجولة (22) منفذا للتوزيع في صالة الحجاج في المطار حيث وزع نسخأً من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين لتلك المنافذ ، كما التقى عدد من المسؤولين عن صالات المطار .

يذكر أن إجمالي ما يتم توزيعه على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر المنافـذ الجوية والبرية والبحرية يصل إلى (8) ملايين نسخة من الكتيبات الإرشادية ، وكتب المناسك ، والمصاحف الشريفة ، وتراجم معاني القرآن الكريم من انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة .

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