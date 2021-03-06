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مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا

خط سير الرحلة من باريس إلى نيودلهي

أفاد مسؤولون بلغاريون، اليوم (السبت)، بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريًا في مطار صوفيا في بلغاريا أمس في حوالي الساعة الخامسة مساءً (1500 بتوقيت جرينتش)؛ بسبب مشاجرة بين الركاب.


ومن ناحيته، أوضح المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف، أن راكباً هندياً تشاجر بعد وقت قصير من الإقلاع مع ركاب آخرين، واعتدى على مضيفة طيران وضرب باب قمرة القيادة.

وأضاف أن السلوك العدواني للراكب دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا، ونُقل "الهندي" الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من الطائرة ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وبين "أنجيلوف" أن السلطات تحقق مع الراكب وفي حالة إدانته، سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

واستأنفت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رحلتها إلى نيودلهي.

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مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا
سبق

أفاد مسؤولون بلغاريون، اليوم (السبت)، بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريًا في مطار صوفيا في بلغاريا أمس في حوالي الساعة الخامسة مساءً (1500 بتوقيت جرينتش)؛ بسبب مشاجرة بين الركاب.


ومن ناحيته، أوضح المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف، أن راكباً هندياً تشاجر بعد وقت قصير من الإقلاع مع ركاب آخرين، واعتدى على مضيفة طيران وضرب باب قمرة القيادة.

وأضاف أن السلوك العدواني للراكب دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا، ونُقل "الهندي" الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من الطائرة ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وبين "أنجيلوف" أن السلطات تحقق مع الراكب وفي حالة إدانته، سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

واستأنفت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رحلتها إلى نيودلهي.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
07:44 PM

مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا

خط سير الرحلة من باريس إلى نيودلهي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مسؤولون بلغاريون، اليوم (السبت)، بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريًا في مطار صوفيا في بلغاريا أمس في حوالي الساعة الخامسة مساءً (1500 بتوقيت جرينتش)؛ بسبب مشاجرة بين الركاب.


ومن ناحيته، أوضح المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف، أن راكباً هندياً تشاجر بعد وقت قصير من الإقلاع مع ركاب آخرين، واعتدى على مضيفة طيران وضرب باب قمرة القيادة.

وأضاف أن السلوك العدواني للراكب دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا، ونُقل "الهندي" الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من الطائرة ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وبين "أنجيلوف" أن السلطات تحقق مع الراكب وفي حالة إدانته، سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

واستأنفت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رحلتها إلى نيودلهي.

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